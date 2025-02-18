Даути готов подраться с Ткачаком в финале: «Я сделаю все ради своей страны, если наступит такой момент, значит, так тому и быть»
После матча с Финляндией (5:3) защитник канадцев Даути ответил на вопрос, готов ли он сбросить краги и подраться с Мэттью Ткачаком, с которым у хоккеиста давняя история противостояний. Даути засмеялся, но не исключил такой возможности.
«Я сделаю все ради своей страны, и если наступит такой момент, и мне придется это сделать – значит, так тому и быть», – сказал Даути в интервью TNT.
В ночь на пятницу (04:00 по московскому времени – Спортс’‘) в американском Бостоне состоится финальный матч Турнира четырех наций, в котором встретятся сборные США и Канады.
Сборные уже играли друг с другом в рамках турнира в канадском Монреале. Встреча завершилась победой США со счетом 3:1.
В той игре хоккеисты трижды подрались за первые девять секунд, а канадские болельщики в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо освистали гимн США перед матчем.
Этот инцидент произошел на фоне напряженности между странами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против Канады, а также предложил стране стать 51-м штатом США, назвав Трюдо «губернатором».
Сборная США хочет, чтобы Трамп присутствовал на финале с Канадой в рамках Турнира четырех наций в Бостоне
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