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Третьяк выбрал из Гретцки, Лемье, Линдроса, Кросби, Макдэвида: «Уэйн – ювелир! Он похож на русского хоккеиста. Как Харламов, Мальцев»

Владислав Третьяк выделил Уэйна Гретцки среди всех канадских форвардов.

Какой типаж канадского форварда вы выделите больше всего? Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Эрик Линдрос, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид.

– Каждый из них хорош по‑своему. Но я отмечу Гретцки, конечно. Ювелир! Он похож на русского хоккеиста.

Даже сам Уэйн у меня об этом спросил: «Влад, я похож на советского хоккеиста?» Я ему ответил: «Да, похож». Это когда он приезжал в Москву и о нас снимали фильм. Гретцки был не силовым игроком.

Он такой же, как Харламов, Мальцев. Они ведь тоже были ювелирами. Никогда не дрались. Играли за счет высочайшей техники, владения коньками и клюшкой. Прекрасно читали игру.

Они все разноплановые, но при этом великие. Я выбрал Гретцки, потому что сам видел, как он выступает. Я против него играл.

А вот против Макдэвида не играл. Это уже другой типаж – сильный, крепкий. Гретцки же был худеньким. Когда он приехал в СССР, то я заставлял его танцевать вприсядку – такое было упражнение в советском хоккее. Уэйн не выдерживал даже одну минуту!

С другой стороны, уникальность Гретцки была в том, что он совершенно не уставал на площадке, даже когда много играл. Этому даже врачи удивлялись. Такая у него была физиологическая особенность. Он был всегда свежим.

Вот поэтому я выбираю Гретцки. Но не хочу никого ущемить. И нельзя сегодня сравнивать Овечкина с Харламовым или Мальцевым. Они все разные. Но при этом они все – великие игроки, – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Третьяк
logoВалерий Харламов
logoМарио Лемье
logoМихаил Мальцев
logoМатч ТВ
logoУэйн Гретцки
logoКоннор Макдэвид
Эрик Линдрос
logoСидни Кросби
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logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoАлександр Мальцев
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