У Кросби 25 очков за Канаду в турнирах сборных с участием сильнейших игроков – 7-й результат в истории. Сидни обошел Федорова

Сидни Кросби набрал 25 очков за Канаду в важных турнирах.

Канадец забил и сделал ассист в матче против Финляндии на Турнире четырех наций (5:3). Теперь на счету форварда 5 очков на турнире.

Таким образом, 37-летний Кросби набрал 25 результативных баллов за карьеру в турнирах сборных формата «лучшие против лучших» (с участием сильнейших игроков НХЛ и других лиг).

Сидни обошел Сергея Федорова и вышел на 7-е место по количеству набранных очков в таких соревнованиях.

Топ-10 выглядит так:

1. Уэйн Гретцки (Канада) – 68;

2. Матс Сундин (Швеция ) – 38;

3-4. Майк Модано (США ) – 31;

3-4. Саку Койву (Финляндия) – 31;

5. Марио Лемье (Канада) – 29;

6. Марк Мессье (Канада) – 26;

7. Сидни Кросби (Канада) – 25;

8. Сергей Федоров (Россия) – 24;

9. Джо Сакик (Канада ) – 23;

10. Даг Уэйт (США) – 22.