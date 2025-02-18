У Кросби 25 очков за Канаду в турнирах сборных с участием сильнейших игроков – 7-й результат в истории. Сидни обошел Федорова
Сидни Кросби набрал 25 очков за Канаду в важных турнирах.
Канадец забил и сделал ассист в матче против Финляндии на Турнире четырех наций (5:3). Теперь на счету форварда 5 очков на турнире.
Таким образом, 37-летний Кросби набрал 25 результативных баллов за карьеру в турнирах сборных формата «лучшие против лучших» (с участием сильнейших игроков НХЛ и других лиг).
Сидни обошел Сергея Федорова и вышел на 7-е место по количеству набранных очков в таких соревнованиях.
Топ-10 выглядит так:
1. Уэйн Гретцки (Канада) – 68;
2. Матс Сундин (Швеция) – 38;
3-4. Майк Модано (США) – 31;
3-4. Саку Койву (Финляндия) – 31;
5. Марио Лемье (Канада) – 29;
6. Марк Мессье (Канада) – 26;
7. Сидни Кросби (Канада) – 25;
8. Сергей Федоров (Россия) – 24;
9. Джо Сакик (Канада) – 23;
10. Даг Уэйт (США) – 22.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Stats Centre
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем