Сборная США хочет, чтобы Трамп присутствовал на финале с Канадой в рамках Турнира четырех наций в Бостоне

Сборная США хотела бы увидеть Дональда Трампа на игре с Канадой.

В ночь на пятницу (04:00 по московскому времени – Спортс’‘) в американском Бостоне состоится финальный матч Турнира четырех наций , в котором встретятся сборные США и Канады .

Сборные уже играли друг с другом в рамках турнира в канадском Монреале. Встреча завершилась победой США со счетом 3:1.

В той игре хоккеисты трижды подрались за первые девять секунд, а канадские болельщики в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо освистали гимн США перед матчем.

Этот инцидент произошел на фоне напряженности между странами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против Канады, а также предложил стране стать 51-м штатом США, назвав Трюдо «губернатором».

Выступая в понедельник в программе America’s Newsroom, генеральный менеджер сборной США Билл Герин высказался о случившемся.

«Канада – США – это большое противостояние в хоккее. Думаю, тут была небольшая политическая подоплека. Таково наше время.

Я думаю, наши ребята использовали это как источник вдохновения. Если позволить эмоциям взять верх, это может обернуться против тебя. Но я действительно думаю, что игроки использовали это как мотивацию.

Мы были бы рады, если бы президент Трамп посетил игру. У нас в команде много гордых американских игроков, тренеров и сотрудников, и, в конце концов, мы просто стараемся представлять нашу страну наилучшим образом», – сказал Герин.