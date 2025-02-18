Айкел о финале с Канадой: «Это как седьмой матч, на кону стоит все. Вы увидите даже больше, чем в 1-й игре, это будет великолепно. Самый важный матч в жизни, возможно»

Джек Айкел не исключает, что матч с Канадой – самый важный в его карьере.

США и Канада встретятся в финале Турнира четырех наций в пятницу. Первая встреча между командами завершилась победой американцев (3:1).

«Это как седьмой матч, правда? На кону стоит все. Вы увидите отчаянный хоккей. Вы увидите все то же, что и в первой игре, и даже больше, я думаю. Это будет великолепно.

Этот матч имеет мировое значение. Ты представляешь свою страну, это ответственный момент. Это, возможно, самый важный матч, в котором я играл за долгое время, а может, и вообще в жизни», – сказал форвард сборной США.