Директор «Лады» о словах Зубова про игроков: «Не согласен с формулировкой «паразитирование», у нас хороший коллектив. Может, есть один-два капризных игрока, но они не вносят сумятицу»
Главный тренер тольяттинского клуба раскритиковал хоккеистов после поражения от «Нефтехимика» (2:4). Он заявил, что в команде «появились люди, которые паразитируют на том, что невозможна ротация».
– Как восприняли слова Павла Зубова о паразитировании игроков из-за невозможности ротации?
– Не согласен с формулировкой «паразитирование». У нас короткая скамейка, нет какой-то безумной конкуренции из-за этого.
– У вас есть такие претензии к игрокам?
– У нас хороший здоровый коллектив. Звёзд здесь нет, все рабочие ребята, все это знают. Может, есть один-два капризных игрока, но не настолько, чтобы они вносили сумятицу в команду.
У нас хороший сильный капитан Миша Фисенко. Раздевалка стоит за ним, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
Ливо мог перейти в «Ладу» в 2023-м, рассказал Якубов: «Не стали бороться из-за финансовых вопросов. Вели переговоры, но у нас нет таких денег на одного игрока»
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