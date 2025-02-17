Директор «Лады» о словах Зубова про игроков: «Не согласен с формулировкой «паразитирование», у нас хороший коллектив. Может, есть один-два капризных игрока, но они не вносят сумятицу»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о словах тренера про игроков.

Главный тренер тольяттинского клуба раскритиковал хоккеистов после поражения от «Нефтехимика» (2:4). Он заявил, что в команде «появились люди, которые паразитируют на том, что невозможна ротация».

– Как восприняли слова Павла Зубова о паразитировании игроков из-за невозможности ротации?

– Не согласен с формулировкой «паразитирование». У нас короткая скамейка, нет какой-то безумной конкуренции из-за этого.

– У вас есть такие претензии к игрокам?

– У нас хороший здоровый коллектив. Звёзд здесь нет, все рабочие ребята, все это знают. Может, есть один-два капризных игрока, но не настолько, чтобы они вносили сумятицу в команду.

У нас хороший сильный капитан Миша Фисенко . Раздевалка стоит за ним, – сказал спортивный директор «Лады » Рафик Якубов .

Ливо мог перейти в «Ладу» в 2023-м, рассказал Якубов: «Не стали бороться из-за финансовых вопросов. Вели переговоры, но у нас нет таких денег на одного игрока»