Рафик Якубов о решении «Лады» уволить Браташа: «У него потерялась коммуникация с командой. Видимо, были и какие-то высказывания, не понравившиеся новому руководству»
– Почему все-таки «Лада» рассталась с Олегом Браташом?
– Нарушилась коммуникация с хоккеистами. Я всегда говорил, что хоккеисты в команде не главные, главный – главный тренер. Слушать мнение каждого игрока в вопросах взаимодействия с ним не всегда правильно. Но в данной ситуации у Олега Владимировича потерялась коммуникация с командой.
Вдобавок к этому, видимо, с его стороны были какие-то высказывания, которые не понравились новому руководству. Вследствие этого было принято решение расстаться с ним.
– Работа Павла Владимировича Зубова вас устраивает?
– Мне нравится, что он пытается привить команде новый стиль хоккея, команда хочет играть активно. Мне нравилась работа тренерского штаба Олега Браташа, но сейчас все происходит более интенсивно. В любом случае голова всему – результат.
Будет результат – будем радоваться. Не будет – будем думать, что делать дальше. Или кто-то будет думать за нас, – сказал спортивный директор клуба из Тольятти.
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