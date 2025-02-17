Рафик Якубов о решении «Лады» уволить Браташа: «У него потерялась коммуникация с командой. Видимо, были и какие-то высказывания, не понравившиеся новому руководству»

Рафик Якубов объяснил решение «Лады» уволить главного тренера Олега Браташа.

– Почему все-таки «Лада» рассталась с Олегом Браташом?

– Нарушилась коммуникация с хоккеистами. Я всегда говорил, что хоккеисты в команде не главные, главный – главный тренер. Слушать мнение каждого игрока в вопросах взаимодействия с ним не всегда правильно. Но в данной ситуации у Олега Владимировича потерялась коммуникация с командой.

Вдобавок к этому, видимо, с его стороны были какие-то высказывания, которые не понравились новому руководству. Вследствие этого было принято решение расстаться с ним.

– Работа Павла Владимировича Зубова вас устраивает?

– Мне нравится, что он пытается привить команде новый стиль хоккея, команда хочет играть активно. Мне нравилась работа тренерского штаба Олега Браташа, но сейчас все происходит более интенсивно. В любом случае голова всему – результат.

Будет результат – будем радоваться. Не будет – будем думать, что делать дальше. Или кто-то будет думать за нас, – сказал спортивный директор клуба из Тольятти.