Директор «Лады»: «Нашу задачу попасть в плей-офф никто не отменял. Планируем биться до конца. Трудности только закаляют»
Спортивный директор «Лады» рассказал о целях команды на сезон.
– «Лада» за несколько дней лишилась основного вратаря и лучшего бомбардира. В связи с этим меняется ли задача команды на сезон?
– Я говорил и говорю, что мы в команду верим. Парни сами в себя верят, готовятся к возобновлению чемпионата – в паузу все по полной программе поработали. Трудности только закаляют и делают команду еще сплоченнее. Мы планируем биться до самого конца, нашу задачу попасть в плей-офф никто не отменял, – сказал Рафик Якубов.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Лады»
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