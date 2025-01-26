Зубов о «Ладе» после 2:4 от «Нефтехимика»: «Треть игроков не понимает, за какую команду выступает. Есть люди, паразитирующие на том, что невозможна ротация. Найдем, как их заменить»
Павел Зубов раскритиковал игроков «Лады» после поражения от «Нефтехимика» (2:4) .
«Про свою команду могу сказать только одно, сказал это и сейчас в раздевалке. У нас появились люди, которые просто паразитируют на том, что невозможна ротация, потому что все под завязку, есть травмированные. Они пользуются тем, что наша молодежная команда «Ладья» в МХЛ хорошо идет, оттуда не вытащить игроков.
Сегодня вышел Александр Государев, по нему видно, что парень старается и хочет, грызет лед, заработал на себе удаление, которое мы реализовали.
Но треть игроков вообще не понимает, за какую команду, с какими традициями и регалиями, они выступают. Играют за то, что у них на спине. Но это никому не позволено, мы найдем варианты, чтобы заменить этих игроков», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Зубов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
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