Ливо мог перейти в «Ладу» в 2023-м, рассказал Якубов: «Не стали бороться из-за финансовых вопросов. Вели переговоры, но у нас нет таких денег на одного игрока»
Канадский форвард «Салавата Юлаева» лидирует в гонке снайперов и бомбардиров Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 64 (41+23) очка за 49 матчей.
– Павел Десятков как-то сказал, что «Лада» могла подписать Джоша Ливо в прошлом сезоне. Что пошло не так?
– Да, на нас вышел его агент. Мы проработали этот вариант, узнали о нем, но все опять уперлось в цену. Таких денег на одного игрока у нас нет.
Мы интересовались им, вели переговоры. Хотели брать Джоша в паре с его другом Райаном Мерфи, однако тот отказался. После этого переговоры по Ливо тоже сошли на нет.
Не стали бороться за него из-за финансовых вопросов, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
Директор «Лады» Якубов о Подъяпольском: «Сейчас это вратарь №1 в России. Для нас Влад был 75% команды, она подсела после его потери»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий