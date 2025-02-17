Ливо мог перейти в «Ладу» в 2023-м, рассказал Якубов: «Не стали бороться из-за финансовых вопросов. Вели переговоры, но у нас нет таких денег на одного игрока»

Рафик Якубов рассказал, что «Лада» могла подписать контракт с Джошем Ливо.

Канадский форвард «Салавата Юлаева» лидирует в гонке снайперов и бомбардиров Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 64 (41+23) очка за 49 матчей.

– Павел Десятков как-то сказал, что «Лада» могла подписать Джоша Ливо в прошлом сезоне. Что пошло не так?

– Да, на нас вышел его агент. Мы проработали этот вариант, узнали о нем, но все опять уперлось в цену. Таких денег на одного игрока у нас нет.

Мы интересовались им, вели переговоры. Хотели брать Джоша в паре с его другом Райаном Мерфи , однако тот отказался. После этого переговоры по Ливо тоже сошли на нет.

Не стали бороться за него из-за финансовых вопросов, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов .

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