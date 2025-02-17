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  • Директор «Лады» Якубов о Подъяпольском: «Сейчас это вратарь №1 в России. Для нас Влад был 75% команды, она подсела после его потери»
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Директор «Лады» Якубов о Подъяпольском: «Сейчас это вратарь №1 в России. Для нас Влад был 75% команды, она подсела после его потери»

Рафик Якубов назвал Владислава Подъяпольского вратарем номер 1 в России.

– Насколько у «Лады» получается компенсировать уход Владислава Подъяпольского за счет внутренних резервов?

– Такое нельзя компенсировать. Это огромная потеря для клуба. Говорят, что вратарь – половина команды, однако для «Лады» Влад был 75% команды. Не только в этом сезоне, но и в предыдущем. Он получился для нас успешным, мы попали в плей-офф, и в том была очень большая заслуга Влада. Его потеря стала неожиданной, команда подсела после этого. Сейчас это вратарь №1 в России.

– Что помогло ему дорасти до такого статуса в «Ладе»?

– Он и в «Северстали» хорошо играл. Видать, повзрослел. Бывает, что вратари раскрываются поздно. Видимо, это как раз такой случай. Сейчас он вышел на пик, обрел уверенность в собственных силах. Влад – молодец.

– Можете назвать клубы, которые были заинтересованы в нем?

– Знаю об интересе «Авангарда», но он выходил на нас давно.

– Были ли шансы удержать его?

– Никаких.

– Поговаривали, что он сам собирался доигрывать в «Ладе» до конца сезона и только потом уходить.

– Это правда. Мы с ним общались, у него был контракт до конца сезона, после чего он должен был стать неограниченно свободным агентом. Влад хотел здесь остаться до конца сезона, но так сложились обстоятельства. Он знал об интересе со стороны разных команд, однако хотел перейти только в «Динамо», – сказал спортивный директор клуба из Тольятти. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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logoДинамо Москва
logoВладислав Подъяпольский
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