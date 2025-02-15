«Спартак» впервые победил в КХЛ, отыгравшись с 0:4. «Металлург» – лидер по числу таких камбэков (3)

«Спартак» впервые победил в КХЛ, отыгравшись с 0:4.

Команда тренера Алексея Жамнова уступала со счетом 0:4 к 29-й минуте, но победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (7:4).

Клуб с 64-й попытки одержал победу в КХЛ, отыгравшись с 0:4. Лидером по числу таких камбэков является «Металлург » (3).

Камбэк сезона в КХЛ – с 0:4 на 7:4. «Спартак» перевернул матч против «Торпедо»