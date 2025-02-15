Жамнов о том, что Галимов ударил клюшкой в лицо Белевичу: «Понимаю реакцию игрока, который пытался заступиться за товарища. Он хотел ударить перчаткой»
«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:4.
После 5-й шайбы московской команды на 53-й минуте игры на льду завязалась потасовка. Нападающий «Спартака» Ансель Галимов нанес удар клюшкой в лицо форварду «Торпедо» Андрею Белевичу. По итогам эпизода он получил 5+20 и 2 минуты штрафа за грубость.
Тренер отметил, что Василий Атанасов, спровоцировавший потасовку, не был удален.
«Понимаю реакцию игрока, который пытался заступиться за своего товарища. Он хотел ударить перчаткой, но в руке осталась клюшка, поэтому получился удар клюшкой. Это проявление эмоций.
У соперника же игрок с лавки схватил нашего игрока. У нас в аналогичной ситуации в матче с «Витязем» дали удаление, здесь – нет», – сказал главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов.
Галимов про удар в лицо Белевичу: «Постоянные провокации, я поддался, не выдержал. Не хотел бить клюшкой, просто она была в руке. Я глупо сыграл, извиняюсь»
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