Майоров о победе «Спартака»: «Удивительно – проигрывать 0:4 и выиграть. Серьезный просчет Нижнего Новгорода, который подумал, что все закончилось»
Борис Майоров высказался о победе «Спартака» в игре с «Торпедо» (7:4).
Клуб отыгрался с 0:4.
«Для меня это удивительно – проигрывать 0:4 и потом выиграть. Думаю, здесь очень серьезный просчет Нижнего Новгорода, который подумал, что все закончилось.
А «Спартаку» надо отдать должное за то, что он продолжал бороться», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров.
Камбэк сезона в КХЛ – с 0:4 на 7:4. «Спартак» перевернул матч против «Торпедо»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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