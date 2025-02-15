Майоров о победе «Спартака»: «Удивительно – проигрывать 0:4 и выиграть. Серьезный просчет Нижнего Новгорода, который подумал, что все закончилось»

Борис Майоров высказался о победе «Спартака» в игре с «Торпедо» (7:4).

Клуб отыгрался с 0:4 .

«Для меня это удивительно – проигрывать 0:4 и потом выиграть. Думаю, здесь очень серьезный просчет Нижнего Новгорода, который подумал, что все закончилось.

А «Спартаку» надо отдать должное за то, что он продолжал бороться», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака » Борис Майоров .

Камбэк сезона в КХЛ – с 0:4 на 7:4. «Спартак» перевернул матч против «Торпедо»