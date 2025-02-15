Солари и Гарсия посетили матч хоккейного «Спартака»: «Знакомятся ближе с красно-белой семьей в перерыве между сборами»
Футболисты Пабло Солари и Ливай Гарсия посетили матч хоккейного «Спартака».
ХК «Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб отыгрался с 0:4 и победил со счетом 7:4.
«Наши новички Пабло Солари и Ливай Гарсия на сегодняшнем матче хоккейного «Спартака».
Знакомятся ближе с красно-белой семьей в перерыве между сборами», – говорится в сообщении ФК «Спартак».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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