Солари и Гарсия посетили матч хоккейного «Спартака»: «Знакомятся ближе с красно-белой семьей в перерыве между сборами»

Футболисты Пабло Солари и Ливай Гарсия посетили матч хоккейного «Спартака».

ХК «Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо » в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб отыгрался с 0:4 и победил со счетом 7:4.

«Наши новички Пабло Солари и Ливай Гарсия на сегодняшнем матче хоккейного «Спартака».

Знакомятся ближе с красно-белой семьей в перерыве между сборами», – говорится в сообщении ФК «Спартак ».