Хеллибак про игру «лучших против лучших» на Турнире четырех наций: «Казалось, это никогда не случится. Все это довольно сюрреалистично»

Коннор Хеллибак отметил формат «лучшие против лучших» на Турнире четырех наций.

– Здесь сыграют «лучшие против лучших».

– Это одна из тех вещей, которая как бы ускользала от меня на протяжении всей карьеры. У меня было несколько чемпионатов мира, но игроки НХЛ не поехали на последнюю Олимпиаду, так что мы упустили эту возможность.

И никогда не знаешь, будет ли у тебя еще один шанс? Надо оставаться на пике формы, чтобы быть готовым, когда появится такая возможность.

То, что я могу надеть свитер сборной сейчас – это одно из тех событий, которое, казалось, никогда не случится. Теперь, когда это произошло, это довольно сюрреалистично, – сказал вратарь сборной США и «Виннипега » Хеллибак .

Турнир четырех наций , в котором сыграют хоккеисты НХЛ , пройдет в Монреале и Бостоне. Сегодня ночью в первом матче Канада встретится со Швецией.

Зимнюю Олимпиаду-2026 примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо.