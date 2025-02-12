Хеллибак про игру «лучших против лучших» на Турнире четырех наций: «Казалось, это никогда не случится. Все это довольно сюрреалистично»
– Здесь сыграют «лучшие против лучших».
– Это одна из тех вещей, которая как бы ускользала от меня на протяжении всей карьеры. У меня было несколько чемпионатов мира, но игроки НХЛ не поехали на последнюю Олимпиаду, так что мы упустили эту возможность.
И никогда не знаешь, будет ли у тебя еще один шанс? Надо оставаться на пике формы, чтобы быть готовым, когда появится такая возможность.
То, что я могу надеть свитер сборной сейчас – это одно из тех событий, которое, казалось, никогда не случится. Теперь, когда это произошло, это довольно сюрреалистично, – сказал вратарь сборной США и «Виннипега» Хеллибак.
Турнир четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет в Монреале и Бостоне. Сегодня ночью в первом матче Канада встретится со Швецией.
Зимнюю Олимпиаду-2026 примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо.
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