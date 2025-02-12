Хедман о Турнире четырех наций: «Это не выставочные матчи, они будут интенсивными. Хорошо, что это происходит за год до Олимпиады – мы сыграем и настроимся»

Виктор Хедман высказался о Турнире четырех наций и Олимпиаде-2026.

– Олимпийская составляющая этого турнира огромна?

– 100%. Это возможность для нас, мы не так часто видим Сэма [Халлама] и тренерский штаб. Так что для них это большая возможность – донести послание сейчас и показать, как они хотят, чтобы мы играли в хоккей.

Мы будем вместе полторы недели или около того. Тренер должен дать нам как можно больше информации, но не слишком много. Поэтому хорошо, что это происходит за год до Олимпиады – мы сыграем сейчас и настроимся.

Напряжение будет высоким. Все четыре сборные хотят победить. Здесь мы увидим товарищей по команде в НХЛ, с которыми играем большую часть года, но мысли об этом нужно отмести.

Мы здесь, чтобы представлять Швецию, и мы хотим, чтобы наши болельщики гордились нами. Я уверен, что все остальные чувствуют то же самое. Это не выставочные матчи, они будут интенсивными, – сказал капитан сборной Швеции и защитник «Тампы » Хедман .

Турнир четырех наций , в котором сыграют хоккеисты НХЛ , пройдет в Монреале и Бостоне. Сегодня ночью в первом матче Канада встретится со Швецией.

Зимнюю Олимпиаду-2026 примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо.