Турнир четырех наций. Канада против Швеции
Стартует Турнир четырех наций НХЛ.
Турнир, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет в Монреале и Бостоне.
В первом матче Канада сыграет со Швецией.
Турнир четырех наций
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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