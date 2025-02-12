Турнир четырех наций. Канада против Швеции

Стартует Турнир четырех наций НХЛ.

Турнир, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет в Монреале и Бостоне.

В первом матче Канада сыграет со Швецией .

Турнир четырех наций

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Турнира четырех наций

Статистика Турнира четырех наций