Макдэвид про Экхольма: «Он играет жестко и будет так играть против меня в сборной. Я тоже собираюсь»
Коннор Макдэвид ждет жесткой игры против него от Маттиаса Экхольма.
Турнир четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет в Монреале и Бостоне. В первом матче Канада встретится со Швецией.
«Да, мы все (Макдэвид, Экхольм, Виктор Арвидссон – Спортс’‘) невероятно важны друг для друга в клубе. Но мы здесь, чтобы делать свою работу, и мы сейчас не в одной команде.
Экхольм играет жестко. Жду, что он будет играть жестко и против меня. Я тоже собираюсь напирать на него. Такова природа этой игры, мы здесь по разные стороны», – сказал канадский форвард «Эдмонтона» Макдэвид.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Эдмонтона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем