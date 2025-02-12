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Макдэвид про Экхольма: «Он играет жестко и будет так играть против меня в сборной. Я тоже собираюсь»

Коннор Макдэвид ждет жесткой игры против него от Маттиаса Экхольма.

Турнир четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет в Монреале и Бостоне. В первом матче Канада встретится со Швецией.

«Да, мы все (Макдэвид, Экхольм, Виктор Арвидссон – Спортс’‘) невероятно важны друг для друга в клубе. Но мы здесь, чтобы делать свою работу, и мы сейчас не в одной команде.

Экхольм играет жестко. Жду, что он будет играть жестко и против меня. Я тоже собираюсь напирать на него. Такова природа этой игры, мы здесь по разные стороны», – сказал канадский форвард «Эдмонтона» Макдэвид.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Эдмонтона»
logoТурнир четырех наций
logoСборная Швеции по хоккею
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoМаттиас Экхольм
logoКоннор Макдэвид
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