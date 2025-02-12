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Мэттьюс про Турнир четырех наций перед ОИ-2026: «Хорошая прелюдия. Соревнование с участием лучших – это здорово»

Остон Мэттьюс считает Турнир четырех наций репетицией перед Олимпиадой-2026.

Турнир четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет в Монреале и Бостоне. Сегодня ночью в первом матче Канада встретится со Швецией.

«Это хорошая прелюдия того, что будет дальше – собрать такую ​​группу игроков и посмотреть, как все работает, на химию в команде и все такое.

Все сосредоточены на настоящем, на игре на этом турнире, но я не могу лгать и говорить, что не жду возможности сыграть на Олимпиаде после пропуска двух последних Игр.

Поэтому уже само проведение этого турнира с участием лучших и такого формата – это здорово», – сказал капитан сборной США и форвард «Торонто» Мэттьюс.

Зимнюю Олимпиаду-2026 примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
logoТурнир четырех наций
logoОлимпиада-2026
logoТоронто
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОстон Мэттьюс
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