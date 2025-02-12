Экхольм об игре против Макдэвида за сборные: «Он лучший в мире. Так хорош, динамичен, взрывоопасен, что нет реального сценария защиты»
Турнир четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет в Монреале и Бостоне. В первом матче Канада встретится со Швецией.
«Мне придется быть на высоте, и всем, кто будет играть против него, придется. Но, в конце концов, он лучший в мире. Мы это знаем, но сосредоточимся на нашей команде и на том, что мы делаем сами.
Я собираюсь бороться с ними за шайбу, не хочу проиграть эту битву, и я знаю, что Коннор – такой же. Это будет нечто особенное.
Нет никакого реального сценария игры против Макдэвида. Как играть в защите против него? Он так хорош, так динамичен, так взрывоопасен, что вам просто нужно быть начеку и делать все возможное. Старайтесь не носиться с ним наперегонки и тому подобное – это обычно не заканчивается хорошо. Он чертовски хороший игрок.
У Канады в составе 22 таких игрока. Это лучшие из лучших. Это потрясающе.Будет весело. Надеюсь, мы сможем стать хорошей командой и хорошо начать турнир», – сказал шведский защитник «Эдмонтона» Экхольм.
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