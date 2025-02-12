Сергей Самсонов о Турнире четырех наций: «Россия боролась бы за первое место. От неучастия россиян потеряли все турниры, начиная с ЧМ»

Сергей Самсонов высказался об отстранении России от турниров.

С 12 по 20 февраля пройдет Турнир четырех наций. В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнование.

«Однозначно россияне боролись бы за первое место, и я поставил бы нашу команду в тройку.

От неучастия россиян потеряли все турниры, начиная с чемпионата мира. Турнир четырех наций – еще один, где можно было бы увидеть всех сильнейших игроков в одном месте», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов .