Сергей Самсонов о Турнире четырех наций: «Россия боролась бы за первое место. От неучастия россиян потеряли все турниры, начиная с ЧМ»
Сергей Самсонов высказался об отстранении России от турниров.
С 12 по 20 февраля пройдет Турнир четырех наций. В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнование.
«Однозначно россияне боролись бы за первое место, и я поставил бы нашу команду в тройку.
От неучастия россиян потеряли все турниры, начиная с чемпионата мира. Турнир четырех наций – еще один, где можно было бы увидеть всех сильнейших игроков в одном месте», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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