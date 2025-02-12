Жена Скворцова: «Романа перевели в палату. Уже смотрит «Матч ТВ»

Жена Романа Скворцова рассказала о самочувствии комментатора «Матч ТВ».

Комментатор попал в реанимацию в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ . Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске.

«Перевели в палату. Уже смотрит «Матч ТВ », – написала Ксения Скворцова.