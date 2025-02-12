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  • Дмитрий Ерыкалов: «Скворцова выписали из реанимации! До выписки из больницы пока далеко. Речь идет лишь о переводе в отдельную палату терапии. Самое страшное позади»
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Дмитрий Ерыкалов: «Скворцова выписали из реанимации! До выписки из больницы пока далеко. Речь идет лишь о переводе в отдельную палату терапии. Самое страшное позади»

Комментатора Романа Скворцова перевели из реанимации в отдельную палату.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Ерыкалов.

Комментатор попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля. Ранее стало известно, что причиной травмы Скворцова стал конфликт с посетителями одного из баров в центре города. Сообщалось, что в результате нападения Скворцову диагностировали черепно‑мозговую травму.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.

«Хорошие новости! Романа Скворцова выписали из реанимации!

До выписки из Новосибирской областной больницы пока далеко. Речь идет лишь о переводе в отдельную палату терапии.

Самое страшное позади, теперь впереди лечение и восстановление. Пока к Роману не пускают никого кроме жены. Но она передает ваши добрые пожелания, в том числе и игроков «Сибири», которые зачитали строчки Скворцова из того самого репортажа.

В отделении, где лежит Роман, сплошь хоккейные болельщики. Так что ему будет на ком тренироваться, чтобы вернуться к работе комментатора», – написал Ерыкалов.

Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
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