Жена Скворцова: «Пару дней он еще должен провести в реанимации, после чего его должны перевести в отделение нейрохирургии»

Жена Романа Скворцова рассказала о состоянии комментатора.

Комментатор попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля. Ранее стало известно , что причиной травмы Скворцова стал конфликт с посетителями одного из баров в центре города.

После нападения на комментатора в Новосибирске возбудили уголовное дело .

«Пару дней он еще должен провести в реанимации, после чего его должны перевести в отделение нейрохирургии», – сказала Ксения.