Жена Скворцова: «Пару дней он еще должен провести в реанимации, после чего его должны перевести в отделение нейрохирургии»
Жена Романа Скворцова рассказала о состоянии комментатора.
Комментатор попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля. Ранее стало известно, что причиной травмы Скворцова стал конфликт с посетителями одного из баров в центре города.
После нападения на комментатора в Новосибирске возбудили уголовное дело.
«Пару дней он еще должен провести в реанимации, после чего его должны перевести в отделение нейрохирургии», – сказала Ксения.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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