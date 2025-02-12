Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске

Появилось видео с Романом Скворцовым у бара в Новосибирске.

Комментатор попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля. Ранее стало известно , что причиной травмы Скворцова стал конфликт с посетителями одного из баров в центре города.

Сообщалось , что в результате нападения Скворцову диагностировали черепно‑мозговую травму.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ .

«Комсомольская правда» опубликовала записи с камер наблюдения. На них видно, как Роман Скворцов выходит на улицу и общается с компанией из соседнего бара. Спустя несколько минут между ними, судя по всему, возникает конфликт.

После этого комментатор хотел вернуться в бар, но упал на землю возле крыльца. К нему подбежали прохожие и вызвали скорую. После этого на помощь к комментатору пришли его друзья.

После нападения на Скворцова в Новосибирске возбудили уголовное дело