Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске
Комментатор попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля. Ранее стало известно, что причиной травмы Скворцова стал конфликт с посетителями одного из баров в центре города.
Сообщалось, что в результате нападения Скворцову диагностировали черепно‑мозговую травму.
В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.
«Комсомольская правда» опубликовала записи с камер наблюдения. На них видно, как Роман Скворцов выходит на улицу и общается с компанией из соседнего бара. Спустя несколько минут между ними, судя по всему, возникает конфликт.
После этого комментатор хотел вернуться в бар, но упал на землю возле крыльца. К нему подбежали прохожие и вызвали скорую. После этого на помощь к комментатору пришли его друзья.
После нападения на Скворцова в Новосибирске возбудили уголовное дело
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