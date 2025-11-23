Малкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 24 очка в 21 игре

Евгений Малкин забросил 6-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (2:3 ОТ).

На счету 39-летнего россиянина стало 24 (6+18) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+4».

Сегодня Малкин (20:45, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и выиграл 43% вбрасываний (3 из 7).