Малкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 24 очка в 21 игре
Евгений Малкин забросил 6-ю шайбу в сезоне.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:3 ОТ).
На счету 39-летнего россиянина стало 24 (6+18) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+4».
Сегодня Малкин (20:45, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и выиграл 43% вбрасываний (3 из 7).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости