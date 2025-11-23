Панарин забил «Юте» – 1-й гол за 6 матчей. У него 20 очков в 23 играх в сезоне
Артемий Панарин забил «Юте» – 1-й гол за 6 матчей.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:3).
На счету 32-летнего россиянина стало 20 (6+14) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6». Он прервал безголевую серию из 5 матчей.
Сегодня Панарин (22:37, «минус 1») реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и допустил 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
