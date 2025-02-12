Ерыкалов о видео со Скворцовым: «Момент удара плохо видно, но были свидетели, что Роман упал не сам. Все произошло напротив областной администрации, надеюсь, виновных найдут и накажут»

Стали известны новые детали в деле комментатора Романа Скворцова.

Комментатор попал в реанимацию в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ . Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске.

«Запись с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен конфликт в Новосибирске, что привел к госпитализации Романа Скворцова , все-таки слили в сеть.

Ранее работники заведений передали записи полиции, по подозреваемым идет плотная работа. Бастрыкин вон тоже подключился.

Замечу, что коллеги не совсем точны. Конфликт развивался на крыльце заведения BeerFactory, а не Jonathan. А вот Роман действительно вышел из бара Jonathan, где мы с журналистами и другими приехавшими на Матч звезд, отдыхали после первого дня звездного уик-энда.

Не хотел ничего писать по этому поводу, пока не появится конкретика от полиции, чтобы не мешать следствию.

На самом деле, запись с камер такого качества, что сложно различить людей, их действия, виновников конфликта. Надеюсь, у правоохранительных органов есть и другие источники, чтобы добиться истины.

Как эту ситуацию знаю я: на улице люди из нашей компании случайно встретились с агрессивно настроенной компанией, которая вышла из другого бара (BeerFactory), начался разговор, который перетек конфликт. Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар. В этот момент из заведения вышел Роман, и его тоже почти моментально ударили, после чего он упал и потерял сознание.

К сожалению, момент удара на камерах плохо видно. Роман находился в точке, которая на видео перекрыта гирляндами. Но были свидетели, что Роман упал не сам.

Я и еще несколько коллег прибежали из внутреннего двора Красного проспекта 22 на помощь и уже увидели последствия. Вызвали скорую помощь, погрузили Романа в машину и сопроводили его в больницу. На его лице была кровь, а в сознание не могли привести даже врачи.

Дальше вы и так все знаете. Реанимация, тяжелое состояние, травма головы, перевод в другую больницу. Сейчас Скворцов в сознании, а его здоровьем занимаются лучшие врачи Новосибирска.

Надеюсь, что виновных найдут и накажут. Поразительно, что все это произошло напротив областной администрации», – написал журналист Дмитрий Ерыкалов.

Дмитрий Ерыкалов: «Скворцова выписали из реанимации! До выписки из больницы пока далеко. Речь идет лишь о переводе в отдельную палату терапии. Самое страшное позади»