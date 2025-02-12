Сергеев о прогнозе Овечкина на матч со СКА: «Чуть-чуть он не угадал с счетом. Приятно, что наш человек за нас болеет»
Перед игрой Александра Овечкина спросили о результате, капитан «Вашингтона» сказал: «Будет 5:1 в пользу «Динамо». Ротенберг сделал только одну клюшку, а надо – на всю команду».
– Была ли цель взять реванш после прошлого обидного поражения от СКА?
– Не то что реванш, просто хотелось обыграть хорошую команду. Достойно играли, поэтому получилось взять победу.
– Овечкин дал прогноз на игру. Держали этот счет в голове?
– Чуть-чуть он не угадал с счетом. Приятно, что наш человек за нас болеет.
– Следите за его бомбардирской гонкой в НХЛ?
– Конечно, слежу, и не только я. Думаю, удастся побить рекорд в этом сезоне. Если не в этом, то в следующем побьет сто процентов, – сказал защитник московского «Динамо» Артем Сергеев.
В прошлом сезоне Сергеев выступал за СКА.
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