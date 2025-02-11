Кудашов после 3:1 со СКА: «О прогнозе Овечкина не задумывался. «Динамо» безразлично, с кем играть в плей-офф – это другое соревнование»
Московский клуб одержал победу со счетом 3:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Перед игрой Александра Овечкина спросили о результате, капитан «Вашингтона» сказал: «Будет 5:1 в пользу «Динамо». Ротенберг сделал только одну клюшку, а надо – на всю команду».
– Держали в голове прогноз Овечкина на сегодняшний матч? Были близки к 5:1.
– Даже не задумывался об этом. Думаю, даже Овечкин не думал, когда говорил. Давайте не будем обсуждать эту тему. Давайте мы созвонимся и обсудим, если надо. Пускай новое интервью даст, что он так и думал.
– СКА может стать вашим соперником по первому раунду плей‑офф. Будут ли игры серии похожи по характеру на матчи в регулярке?
– Плей‑офф – это другое соревнование. Будет, наверное, легче играть с теми командами, с кем сыграли шесть матчей – со СКА и «Локомотивом».
С кем именно будем играть, мы не будем смотреть. Безразлично, с кем играть, – сказал Кудашов.
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