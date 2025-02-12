Овечкин о лидерстве «Вашингтона» на Востоке: «У нас есть глубина состава, что позволяет проводить ротацию. Помогает и то, что нет серьезных травм»

Александр Овечкин высказался о лидерстве «Вашингтона» на Востоке.

На перерыв на Турнир четырех наций «Кэпиталс» ушли с 80 очками в 55 играх. Они опережают идущую на втором месте в Восточной конференции «Флориду» на 9 баллов.

В общей таблице лиги «столичные» уступают только «Виннипегу» (81 очко в 56 играх).

«Все понимают, почему так получилось. У нас есть глубина состава, что позволяет проводить ротацию, менять сочетания.

Помогает и то, что нет серьезных травм», – сказал капитан «Вашингтона », набравший 43 (26+17) очка в 39 играх в сезоне.