Овечкин о лидерстве «Вашингтона» на Востоке: «У нас есть глубина состава, что позволяет проводить ротацию. Помогает и то, что нет серьезных травм»
Александр Овечкин высказался о лидерстве «Вашингтона» на Востоке.
На перерыв на Турнир четырех наций «Кэпиталс» ушли с 80 очками в 55 играх. Они опережают идущую на втором месте в Восточной конференции «Флориду» на 9 баллов.
В общей таблице лиги «столичные» уступают только «Виннипегу» (81 очко в 56 играх).
«Все понимают, почему так получилось. У нас есть глубина состава, что позволяет проводить ротацию, менять сочетания.
Помогает и то, что нет серьезных травм», – сказал капитан «Вашингтона», набравший 43 (26+17) очка в 39 играх в сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RG.org
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