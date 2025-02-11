Александр Овечкин спрогнозировал победителя в игре «Динамо» против СКА.

Ранее главный тренер армейцев и вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о создании клюшек под брендом «Красная машина».

– Сегодня в КХЛ большое событие, матч «Динамо» – СКА, возобновляется регулярный чемпионат. Вы просто счет узнаете или видео голов найдете?

– Об этом матче я точно постараюсь узнать побольше. Даже готов дать прогноз. Думаю, что будет счет 5:3… Или даже нет, 5:1 в пользу «Динамо ».

– Почему так жестко не в пользу СКА?

– Потому что Роман пока только одну клюшку сделал, а надо – на всю команду, – сказал нападающий «Вашингтона» и воспитанник «Динамо» Александр Овечкин .

Ротенберг о клюшках под брендом «Красная машина»: «По качеству не уступаем Bauer и CCM. Спасибо Овечкину за пример. Великий нападающий вдохновил нас на работу»

Овечкин – Скворцову: «Замечательный комментатор. Скажу как хоккеист – хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены, поправляйся»