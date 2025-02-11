Овечкин о матче «Динамо» – СКА: «Будет 5:1 в пользу «Динамо». Ротенберг сделал только одну клюшку, а надо – на всю команду»
Ранее главный тренер армейцев и вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о создании клюшек под брендом «Красная машина».
– Сегодня в КХЛ большое событие, матч «Динамо» – СКА, возобновляется регулярный чемпионат. Вы просто счет узнаете или видео голов найдете?
– Об этом матче я точно постараюсь узнать побольше. Даже готов дать прогноз. Думаю, что будет счет 5:3… Или даже нет, 5:1 в пользу «Динамо».
– Почему так жестко не в пользу СКА?
– Потому что Роман пока только одну клюшку сделал, а надо – на всю команду, – сказал нападающий «Вашингтона» и воспитанник «Динамо» Александр Овечкин.
Ротенберг о клюшках под брендом «Красная машина»: «По качеству не уступаем Bauer и CCM. Спасибо Овечкину за пример. Великий нападающий вдохновил нас на работу»
Овечкин – Скворцову: «Замечательный комментатор. Скажу как хоккеист – хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены, поправляйся»
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