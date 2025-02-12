Овечкин об отпуске во время паузы в НХЛ: «Прилетел в Майами с женой и детьми. Будет небольшой тренировочный лагерь – с участием известного человека, игравшего в НХЛ. Это не Ковальчук»

Александр Овечкин рассказал об отпуске в Майами во время паузы в НХЛ.

Игроки, которые не принимают участие в Турнире четырех наций, получили отпуск. Они будут поддерживать форму самостоятельно, поскольку проведение командных тренировок в это время запрещено.

«Я прилетел в Майами с женой и детьми. И у меня будет небольшой тренировочный лагерь – с участием человека, имени которого я пока не назову.

Но он играл в НХЛ . Давайте сделаем из этого небольшую загадку. Нет, это не Илья Ковальчук . Может быть, вы увидите это в моих или его социальных сетях. Это известный человек.

Конечно, я буду и отдыхать. Нужно хорошо отдохнуть и много поработать! Несколько дней отдохну, восстановлюсь, подготовлюсь», – сказал капитан «Вашингтона ».