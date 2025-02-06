Министр спорта Тульской области об АКМ: «Тула всех удивит. Перейдем в КХЛ, оставшись и в «вышке», и в молодежке»

Министр спорта Тульской области высказался о вероятном участии АКМ в КХЛ.

Сообщалось , что со следующего сезона тульский клуб может объединиться с «Ладой».

«Хоккей в Тульском регионе развивается довольно-таки активно, и за последние пять лет проделана очень большая работа. Пять лет назад хоккея в регионе просто не существовало. Сейчас существуют спортивные объекты, за последние годы построено семь ледовых арен, у нас в планах есть и дальше развиваться в плане хоккея и инфраструктуры, потому что востребованность есть.

У нас есть намерения выступать в следующем сезоне КХЛ, мы к этому готовимся. Мы уже провели ряд крупных совещаний с руководством КХЛ, проанализировали наши возможности в рамках ресурсов нашей ледовой арены.

Думаю, у нас все получится в следующем сезоне. Тула всех удивит, потому что у нас нет задачи уйти из «вышки» в КХЛ – у нас стоит задача сохранить все, что есть, и создать дополнительную команду высшего дивизиона. Мы останемся и в «вышке», и в молодежке, а также перейдем в КХЛ », – сказал Михаил Трунов.