Владелец АКМ о реконструкции арены для КХЛ: «Думаю, к 1 августа дворец будет вмещать 5500 человек. Работы ведутся, опыт имеем»

Владелец АКМ ответил на вопрос о готовности арены для КХЛ.

– Реконструкцию арены вы не успеете сделать к началу нового сезона. А у лиги жесткая позиция по этому поводу.

– Насчет того, что не успеем, вопрос спорный.

У нас есть опыт запуска Ледового дворца в Первоуральске, где за два с половиной месяца мы привели объект 1968 года постройки к стандартам ВХЛ.

За короткие сроки запустили стадион для хоккея с мячом. То есть опыт определенный имеем – с точки зрения качества и скорости работы.

Думаю, что к 1 августа Ледовый дворец в Туле будет вмещать 5500 человек. Эти работы ведутся уже сейчас, – сказал владелец АКМ Александр Шамсутдинов.