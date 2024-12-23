Владелец АКМ о возможности слияния с «Ладой»: «Надо сделать так, чтобы выиграла «Лада». Чтобы появилось второе дыхание. Чтобы болельщики не ругали нас»

Владелец АКМ отреагировал на информации о слиянии с «Ладой».

– Ходят упорные слухи, что в следующем сезоне АКМ будет выступать в Тольятти и называться «Лада-АКМ».

– Все может быть, не могу однозначно ответить на этот вопрос. На настоящий момент окончательного и бесповоротного решения нет.

– Еще один слух: проект в Тольятти будет действовать два года, а в Туле начнется строительство арены под КХЛ.

– По поводу Тольятти я уже ответил, этот вопрос не решен. Да, у клуба есть планы выступать в КХЛ.

Самое главное, что есть желание и возможности. Будем эту задачу реализовывать. Где и в какой форме, это находится в стадии обсуждения.

– Почему для вас важно кооперироваться именно с «Ладой»?

– Мы ведем переговоры не только с Тольятти. Какого-то явного предпочтения здесь нет.

Мы общаемся с руководителем региона (губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым), с которым вместе работали, достаточно хорошо друг друга знаем.

Он очень много сделал для «Академии Михайлова», находясь на позиции заместителя Алексея Геннадьевича Дюмина (экс-губернатора Тульской области).

Мы очень плодотворно работали и, безусловно, хорошо друг друга понимаем. Но есть и другие предложения, которые мы рассматриваем и обсуждаем.

– Когда примерно будет решение?

– Думаю, что в первом полугодии 2025 года мы должны определиться. В следующий сезон мы, наверное, уже не попадаем.

– Это если говорить про Тулу?

– Да. Если проект с Тольятти состоится, то будем выступать в КХЛ. Но времени на подготовку будет очень мало.

Надо сделать так, чтобы от этого выиграла сама «Лада». Чтобы у клуба появилось второе дыхание. Чтобы болельщики не ругали нас, туляков, а, наоборот, приветствовали.

Ведь «Лада » – самобытный клуб со своей историей, бренд всей страны. Он будет существовать и без нас, – сказал владелец АКМ Александр Шамсутдинов.