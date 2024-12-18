Алексей Шевченко: «В следующем году «Лада» будет называться «Лада-АКМ», это не секрет. Команда в непонятном статусе, смысл вообще в ней?»
Алексей Шевченко рассказал об изменениях в «Ладе» в следующем сезоне.
– Давайте я вам расскажу, как в следующем году будет называться «Лада». Это уже не секрет. «Лада-АКМ».
– А АКМ будет называться «АКМ-Лада»?
– АКМ будет называться АКМ. Об этом говорили еще перед этим сезоном, но что-то там сорвалось. Но будет «Лада-АКМ».
Вопрос в другом. Губернатор пообещал, что сохранит сильную команду. В свое время СКА сделал много, чтобы «Лада» была. Поручение президента [было], отдали игроков, хотя могли и не отдавать.
К чему все пришло? Команда в непонятном статусе. Смысл вообще в «Ладе»?» – сказал журналист Алексей Шевченко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: канал «Это хоккей, брат!» на YouTube
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