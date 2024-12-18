Алексей Шевченко: «В следующем году «Лада» будет называться «Лада-АКМ», это не секрет. Команда в непонятном статусе, смысл вообще в ней?»

Алексей Шевченко рассказал об изменениях в «Ладе» в следующем сезоне.

– Давайте я вам расскажу, как в следующем году будет называться «Лада ». Это уже не секрет. «Лада -АКМ».

– А АКМ будет называться «АКМ-Лада»?

– АКМ будет называться АКМ. Об этом говорили еще перед этим сезоном, но что-то там сорвалось. Но будет «Лада-АКМ».

Вопрос в другом. Губернатор пообещал, что сохранит сильную команду. В свое время СКА сделал много, чтобы «Лада» была. Поручение президента [было], отдали игроков, хотя могли и не отдавать.

К чему все пришло? Команда в непонятном статусе. Смысл вообще в «Ладе»?» – сказал журналист Алексей Шевченко .