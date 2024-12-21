Михайлов об АКМ в КХЛ: «А почему нет? Играли же на стадионах, где было всего 5 000 зрителей. Москва не сразу строилась, надо соблюсти все формальности»

Борис Михайлов высказался о планах АКМ играть в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова », играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года. Ранее стало известно, что тульская команда подала заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Желание такое есть, но там надо все формальности соблюсти.

А почему бы и нет? Играли же на стадионах, где было всего 5 000 зрителей. Москва не сразу строилась», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член попечительского совета АКМ.

Морозов об АКМ в КХЛ: «Получили официальное письмо от Тулы. Предупредили их, что ледовый дворец не подходит по регламенту. Руководство клуба рассматривает варианты, мы на связи»