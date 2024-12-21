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  • Михайлов об АКМ в КХЛ: «А почему нет? Играли же на стадионах, где было всего 5 000 зрителей. Москва не сразу строилась, надо соблюсти все формальности»
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Михайлов об АКМ в КХЛ: «А почему нет? Играли же на стадионах, где было всего 5 000 зрителей. Москва не сразу строилась, надо соблюсти все формальности»

Борис Михайлов высказался о планах АКМ играть в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года. Ранее стало известно, что тульская команда подала заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Желание такое есть, но там надо все формальности соблюсти.

А почему бы и нет? Играли же на стадионах, где было всего 5 000 зрителей. Москва не сразу строилась», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член попечительского совета АКМ. 

Морозов об АКМ в КХЛ: «Получили официальное письмо от Тулы. Предупредили их, что ледовый дворец не подходит по регламенту. Руководство клуба рассматривает варианты, мы на связи»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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АКМ
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