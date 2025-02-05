Колосков о недопуске России на ЧМ-2026: «В ИИХФ нет наших людей, в этом проблема. Нужно действовать с позиции силы, а у нас были вялые популистские заявления»

Вячеслав Колосков высказался о недопуске России на ЧМ-2026 по хоккею.

Вчера Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. Команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.

«Сейчас в ИИХФ нет наших людей, вот в чем проблема. Может, кто-то и хотел, какой-нибудь политкорректный человек, а основная масса – это шведы, чехи, финны, канадцы, американцы, конечно, они не хотят, конечно. Что об этом говорить? Очень трудно принять такое решение.

Когда я все это читал, я не очень в это верил, такие чисто популистские, вялые были заявления, порой упоминали даже без фамилии. Здесь нужно действовать только с позиции силы, а для этого нужно иметь в составе исполкома своих людей, а у нас там таких нет.

Вся проблема в этом, мне так представляется. Был бы наш человек, он бы лоббировал наши интересы, со всеми бы поговорил, договорился бы, что-то еще.

Когда человек говорит в лицо, то оппоненту очень трудно что-то возразить, а когда никого нет, то это ни к чему не обязывает», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков .

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