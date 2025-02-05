Кожевников о бане России на ЧМ-2026 по хоккею: «В допустивших нас федерациях работают нормальные люди. В биатлоне и лыжах, норвежцы и шведы, – фашистский режим»
Вчера Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«Кто вообще в это верил? В будущем, конечно, ИИХФ пересмотрит свое решение, когда СВО прекратится. Ну, еще нам помогут канадцы, когда проведут Кубок вызова. Все это бизнес-программа. В конце концов, нас допустят.
В других федерациях, которые допустили нас в нейтральном статусе, значит, работают нормальные люди. А что касается федераций биатлона и лыж – норвежцы, шведы – фашистский режим.
Что мы будем говорить про фашистов?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о недопуске России: «Ожидаемо. Не знаю, кто занимался вбросами, что шведы за наше возвращение. Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Они никогда не согласятся!»
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