Валерий Каменский: «Все ЧМ и Олимпиады без нашей России – это неполноценные турниры. Сами себя наказывают. У нас КХЛ развивается»

Валерий Каменский оценил недопуск России на чемпионат мира.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. Команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.

«Думаю, что это неправильное решение, так как теряет от этого международный хоккей.

Я считаю, что все чемпионаты мира и Олимпийские игры без нашей сборной – это неполноценные турниры. Зрелищность и интерес пропадают. Болельщики это все видят.

Получается, они сами себе стреляют в ногу, как говорится. Сами себя наказывают.

А у нас есть программа, по которой мы развиваемся, развиваем молодых ребят. У нас КХЛ развивается. Матчи с каждым разом все интереснее и интереснее.

И по сезону заметен большой интерес к хоккею в России», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.