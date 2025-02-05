Валерий Каменский: «Все ЧМ и Олимпиады без нашей России – это неполноценные турниры. Сами себя наказывают. У нас КХЛ развивается»
Валерий Каменский оценил недопуск России на чемпионат мира.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. Команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.
«Думаю, что это неправильное решение, так как теряет от этого международный хоккей.
Я считаю, что все чемпионаты мира и Олимпийские игры без нашей сборной – это неполноценные турниры. Зрелищность и интерес пропадают. Болельщики это все видят.
Получается, они сами себе стреляют в ногу, как говорится. Сами себя наказывают.
А у нас есть программа, по которой мы развиваемся, развиваем молодых ребят. У нас КХЛ развивается. Матчи с каждым разом все интереснее и интереснее.
И по сезону заметен большой интерес к хоккею в России», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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