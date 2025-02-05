Третьяк о недопуске России на ЧМ: «Нарушение прав хоккеистов и человека. Не дают соревноваться, лишают мечты. Продолжим отстаивать интересы ребят»
Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. Команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.
«Я стал чемпионом мира в 17 лет, а победителем Олимпиады – в 19.
По-человечески обидно за всех наших ребят, которые из-за этих решений лишены возможности бороться за самые престижные награды мирового хоккея.
В России выросло целое поколение новых талантов, эти игроки могли бы выступать на юниорских и молодежных мировых первенствах, пробиваться во взрослую сборную и брать в ее составе медали.
Но им не дают соревноваться с соперниками из других стран, лишают мечты, которая так важна для каждого спортсмена. Это нарушение прав хоккеистов, это нарушение прав человека.
Что ж, мы продолжим отстаивать свою позицию, отстаивать интересы наших ребят, нашего хоккея, нашего российского спорта», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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