Александр Кожевников ожидает, что вскоре Россия вернется на турниры ИИХФ.

Сборные России были отстранены от международных соревнований в 2022 году.

– Событие недели?

– Европейцы напряглись, а кое-кто уже и переобулся.

– О чем речь, Александр Викторович?

– Позорище под названием «изгнание сборных России из международных турниров» вскоре может завершиться. Сужу об этом по словам Гашека , который, как оказалось, за возвращение российских спортсменов. Или Задорова, который вдруг захотел играть за сборную России .

Да что говорить, если даже шведы, одни из лидеров этого парада русофобов, уже говорят о том, что не будут бойкотировать наше возвращение. Два-три месяца назад за такие признания тот же Дерминатор нахлестал бы шведам своей вратарской «гитарой» по щекам, а сейчас молчит и обтекает. Показатель!

Пока в коленно-локтевой – только латыши. Но это, получается, их призвание.

– Почему такой вывод?

– То самое издание, которое нам рассказало, как самый чистый игрок современности Кларк совершенно случайно ломал великих советских хоккеистов, теперь дало трибуну еще одному Козиолсу – теперь латышскому. Это один из тех людей хоккейной Латвии , который много лет доил КХЛ , а потом, когда это стало невыгодно, отпрыгнул в сторону.

Так вот Козиолс транслировал нам поток бредятины. Цинично рассказал о том, что, мол, Трамп не сможет обеспечить безопасность соревнований ИИХФ при условии возвращения сборных России, а значит, все останется, как прежде.

Я не понимаю, у корреспондента есть мозги? Почему ретранслирует тупую пропаганду? Почему не задает вопросов, о какой безопасности речь? И вообще причем здесь какая-то безопасность, если причина исключительно одна – политика, которая вторгается и разрушает спорт? – сказал двукратный олимпийский чемпион.