Кожевников о возвращении России на турниры: «Европейцы напряглись, кое-кто переобулся. Шведы не будут бойкотировать, Гашек молчит и обтекает. Пока в коленно-локтевой – только латыши»
Сборные России были отстранены от международных соревнований в 2022 году.
– Событие недели?
– Европейцы напряглись, а кое-кто уже и переобулся.
– О чем речь, Александр Викторович?
– Позорище под названием «изгнание сборных России из международных турниров» вскоре может завершиться. Сужу об этом по словам Гашека, который, как оказалось, за возвращение российских спортсменов. Или Задорова, который вдруг захотел играть за сборную России.
Да что говорить, если даже шведы, одни из лидеров этого парада русофобов, уже говорят о том, что не будут бойкотировать наше возвращение. Два-три месяца назад за такие признания тот же Дерминатор нахлестал бы шведам своей вратарской «гитарой» по щекам, а сейчас молчит и обтекает. Показатель!
Пока в коленно-локтевой – только латыши. Но это, получается, их призвание.
– Почему такой вывод?
– То самое издание, которое нам рассказало, как самый чистый игрок современности Кларк совершенно случайно ломал великих советских хоккеистов, теперь дало трибуну еще одному Козиолсу – теперь латышскому. Это один из тех людей хоккейной Латвии, который много лет доил КХЛ, а потом, когда это стало невыгодно, отпрыгнул в сторону.
Так вот Козиолс транслировал нам поток бредятины. Цинично рассказал о том, что, мол, Трамп не сможет обеспечить безопасность соревнований ИИХФ при условии возвращения сборных России, а значит, все останется, как прежде.
Я не понимаю, у корреспондента есть мозги? Почему ретранслирует тупую пропаганду? Почему не задает вопросов, о какой безопасности речь? И вообще причем здесь какая-то безопасность, если причина исключительно одна – политика, которая вторгается и разрушает спорт? – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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