Майоров о сборной России: «Оптимизма по поводу допуска у меня нет. Возвращение может произойти через год, два, а вполне возможно, что через пять лет»
Ранее стало известно, что ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде 2-4 февраля.
Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон сообщил, что вопрос о бойкоте со стороны Швеции, если Россия будет допущена, не стоит.
«Глава Шведской ассоциации хоккея просто рассуждает о допуске сборной России на международные соревнования вне временных рамок. А вот когда это действительно произойдет, неизвестно. Он просто сотрясает воздух.
Пока никакого оптимизма по поводу допуска у меня нет. Возвращение нашей сборной может произойти через год, через два, а вполне возможно, что даже через пять лет. Если через пять лет все закончится и установится мир, тогда уже не будет повода дисквалифицировать российских спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
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