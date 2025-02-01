Депутат Журова: «Не думаю, что ИИХФ прислушается к призыву Украины. Там понимают, что турниры без россиян неполноценны, видят, какая тенденция началась в мире»

Светлана Журова высказалась о письме Минспорта Украины в ИИХФ.

Министерство молодежи и спорта Украины попросило ИИХФ продлить недопуск России и Беларуси.

«Украинцы действуют по методичке и посылают во все международные федерации призывы не возвращать россиян на международную арену. Они будут делать это, пока не закончится СВО. И еще после окончания СВО будут заниматься этим.

Не думаю, что Международная федерация хоккея прислушается к призыву Украины и придаст этому заявлению большое значение. В ИИХФ видят, какая тенденция началась в мире, многие федерации начали выступать за возвращение российских спортсменов.

В Международной федерации хоккея понимают, что турниры без россиян неполноценны. Многим болельщикам на Западе будет непонятно, если сборная России не сыграет на Олимпиаде . Они же даже не знают, что происходит в Украине.

Те же американские болельщики видят, как прекрасно играют в НХЛ наши хоккеисты, и они очень удивятся, почему сильная сборная России не может играть на чемпионате мира или Олимпийских играх», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.