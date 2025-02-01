Член совета ИИХФ о влиянии Трампа на возвращение России: «Если скажут, что он сможет обеспечить безопасное проведение ЧМ, буду рад. Но я думаю, что он занят и не будет заниматься турнирами»
Ранее стало известно, что ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде 2-4 февраля.
«Если на докладе кто-то скажет, что Дональд Трамп сможет обеспечить безопасное проведение чемпионатов мира, я буду очень рад. Было бы здорово!
Но я думаю, что Дональд Трамп немножко занят. Не думаю, что он будет заниматься чемпионатами мира. Пока до доклада я не вижу, что многое поменялось.
СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – прим. Спортс”) идет на территории Украины. С этой точки зрения, как мне кажется, ничего не поменялось.
Если на докладе будут какие-то другие аргументы, я с удовольствием их выслушаю. Тогда будем решать», – сказал член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.
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