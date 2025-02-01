Козиолс о возвращении России на турниры: «Это политический вопрос. Позиция правительства Латвии не очень оптимистична. Мне кажется, понятно, почему»
Виестурс Козиолс рассказал о позиции правительства Латвии по сборной России.
Ранее стало известно, что ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде 2-4 февраля.
Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон сообщил, что вопрос о бойкоте со стороны Швеции, если Россия будет допущена, не стоит.
«Это политический вопрос. Пока, вы знаете, позиция латвийского правительства не очень оптимистична в этой ситуации. Мне кажется, понятно, почему.
Что вы еще хотите ожидать, что еще другое может сказать представитель Латвии. Так вам скажет любой политик из латвийского государства», – сказал член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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