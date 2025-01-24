Проворов – 13-й в топ-30 кандидатов на обмен по версии TSN, Миллер – 1-й, Нелсон – 2-й, Гибсон – 3-й
TSN составил топ-30 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.
1. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)
2. Брок Нелсон («Айлендерс»)
3. Джон Гибсон («Анахайм»)
4. Дэвид Савар («Монреаль»)
5. Маркус Петтерссон («Питтсбург»)
6. Скотт Лоутон («Филадельфия»)
7. Трент Фредерик («Бостон»)
8. Янни Гурде («Сиэтл»)
9. Расмус Ристолайнен («Филадельфия»)
10. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
11. Сет Джонс («Чикаго»)
12. Джейк Эванс («Монреаль»)
13. Иван Проворов («Коламбус»)
14. Райан Строум («Анахайм»)
15. Райан О′Райлли («Нэшвилл»)
16. Дрю О’Коннор («Питтсбург»)
17. Ник Робертсон («Торонто»)
18. Мэтью Оливер («Коламбус»)
19. Коди Сиси («Сан-Хосе»)
20. Брэндон Танев («Сиэтл»)
21. Джастин Брэзо («Бостон»)
22. Райан Донато («Чикаго»)
23. Ник Бьюгстэд («Юта»)
24. Кайл Палмиери («Айлендерс»)
25. Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»)
26. Майкл МакКэррон («Нэшвилл»)
27. Уилл Борген («Рейнджерс»)
28. Дилан Козенс («Баффало»)
29. Боуэн Байрэм («Баффало»)
30. Тэйлор Холл («Чикаго»).
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