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  • Проворов – 13-й в топ-30 кандидатов на обмен по версии TSN, Миллер – 1-й, Нелсон – 2-й, Гибсон – 3-й
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Проворов – 13-й в топ-30 кандидатов на обмен по версии TSN, Миллер – 1-й, Нелсон – 2-й, Гибсон – 3-й

Иван Проворов попал в рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.

TSN составил топ-30 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.

1. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

2. Брок Нелсон («Айлендерс»)

3. Джон Гибсон («Анахайм»)

4. Дэвид Савар («Монреаль»)

5. Маркус Петтерссон («Питтсбург»)

6. Скотт Лоутон («Филадельфия»)

7. Трент Фредерик («Бостон»)

8. Янни Гурде («Сиэтл»)

9. Расмус Ристолайнен («Филадельфия»)

10. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

11. Сет Джонс («Чикаго»)

12. Джейк Эванс («Монреаль»)

13. Иван Проворов («Коламбус»)

14. Райан Строум («Анахайм»)

15. Райан О′Райлли («Нэшвилл»)

16. Дрю О’Коннор («Питтсбург»)

17. Ник Робертсон («Торонто»)

18. Мэтью Оливер («Коламбус»)

19. Коди Сиси («Сан-Хосе»)

20. Брэндон Танев («Сиэтл»)

21. Джастин Брэзо («Бостон»)

22. Райан Донато («Чикаго»)

23. Ник Бьюгстэд («Юта»)

24. Кайл Палмиери («Айлендерс»)

25. Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»)

26. Майкл МакКэррон («Нэшвилл»)

27. Уилл Борген («Рейнджерс»)

28. Дилан Козенс («Баффало»)

29. Боуэн Байрэм («Баффало»)

30. Тэйлор Холл («Чикаго»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoИван Проворов
logoБаффало
logoАнахайм
logoБостон
рейтинги
logoКайл Палмиери
logoАйлендерс
logoМэтью Оливер
logoДжейк Эванс
logoНик Робертсон
logoМикаэль Гранлунд
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoСан-Хосе
logoНэшвилл
logoТоронто
logoРайан О′Райлли
logoРейнджерс
logoТэйлор Холл
logoЯнни Гурде
logoДжей Ти Миллер
logoБрэндон Танев
logoЧикаго
logoПиттсбург
logoРасмус Ристолайнен
logoДжон Гибсон
возможные переходы
logoКоламбус
logoДжастин Брэзо
logoСкотт Лоутон
logoНик Бьюгстэд
logoСет Джонс
logoБрок Нелсон
logoЮта
logoДилан Козенс
logoРайан Строум
logoБоуэн Байрэм
logoВанкувер
logoДэвид Савар
logoУилл Борген
logoДрю О'Коннор
logoЭлиас Петтерссон
logoРайан Донато
logoМаркус Петтерссон
logoТрент Фредерик
logoКоди Сиси
logoСиэтл
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