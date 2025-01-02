Маккиннон – лучший бомбардир в регулярках НХЛ в 2024-м. Макдэвид – 2-й, Кучеров – 3-й, Капризов – 6-й, Панарин – 7-й

Нэтан Маккиннон стал лучшим бомбардиром НХЛ в 2024 календарном году.

В минувшем году форвард «Колорадо» Маккиннон набрал 143 (46+97) очка в регулярных чемпионатах. Второе место занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона », набравший 138 (34+104) балла. Третьим стал форвард «Тампы » Никита Кучеров . У него 137 (35+102) очков. В топ-10 также вошли Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 122 балла), Микко Рантанен («Колорадо», 113), Кирилл Капризов («Миннесота», 112), Артемий Панарин («Рейнджерс», 109), Сидни Кросби («Питтсбург», 99), Митч Марнер («Торонто», 98), Давид Пастрняк («Бостон», 97).